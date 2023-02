"Domani inizia l'Europa League, è il percorso europeo. Siamo stati eliminati in Champions, ma può essere una porta d'accesso alla prossima edizione. Cerchiamo di arrivare in fondo". Lo ha detto Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , nella conferenza stampa di presentazione dello spareggio con il Nantes in programma domani all'Allianz Stadium di Torino.

Giocare su più fronti aiuta a non pensare all'extra campo?

"Per noi come gruppo squadra il -15 è il passato, non ci dobbiamo pensare. Dopo lo scombussolamento, abbiamo capito che c'è un obiettivo. Le altre cose non ci riguardano, noi guardiamo quello che succede in campo. L'Europa dà la possibilità di riempire il calendario. Stare settimane senza giocare è noioso, meglio giocare domenica-mercoledì o, visto che il mercoledì non possiamo, allora domenica-giovedì. Stiamo recuperando tutti, la rosa importante permette di giocarsela: i cinque cambi aiutano ma giocare giovedì-domenica non è un problema. Giochiamo quando ce lo dicono!".