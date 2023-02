'Pericolo giallo' per tre nerazzurri questa sera in Inter-Porto: per le sanzioni con cui sono stati caricati a livello disciplinare nel girone eliminatorio, infatti, Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez e Simone Inzaghi rischiano di saltare il match di ritorno allo stadio Do Dragao (14 marzo), in caso di ammonizione. Nessun diffidato, invece, tra i portoghesi.