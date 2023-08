Il prossimo 3 settembre alle 18.30 il calendario proporrà Inter-Fiorentina al Meazza e il club viola sa già che dovrà rinunciare a uno dei suoi nuovi acquisti. M'bala Nzola sarà infatti impegnato con la Nazionale angolana nel girone eliminatorio per le qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa, in una partita forse decisiva contro il Madagascar il 4 settembre alle 18. Quanto basta a rendere a dir poco improbabile, come evidenzia FiorentinaNews, la disponibilità della punta ex Spezia per il match di campionato a Milano.