Avrebbe dovuto essere la serata del rilancio europeo per il Milan, è finita con una pesante batosta interna che pregiudica quasi del tutto le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League. La formazione tedesca si impone per 3-1: apre le marcature Marco Reus su calcio di rigore, pochi minuti dopo che Olivier Giroud aveva sbagliato una conclusione dal dischetto. Samuel Chukwueze pareggia al 37esimo, ma nella ripresa Jamie Bynoe-Gittens e Karim Adeyemi regalano la vittoria e il primo posto nel girone F alla squadra di Edin Terzic. Al danno si aggiunge la beffa proveniente da Parigi, dove il PSG riesce solo con un calcio di rigore segnato al minuto 98 da Kylian Mbappé a impattare la sfida col Newcastle, che passa in vantaggio con Alexander Isak e si aggrappa alla serata di grazia del proprio portiere Nick Pope. Al Milan non resta che compiere l'impresa nell'ultima giornata a St. James Park contro il Newcastle e sperare che al Signal Iduna Park non esca la x o il 2 tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Sorride invece la Lazio, che grazie al 3-1 dell'Atletico Madrid in casa del Feyenoord va a braccetto coi Colchoneros agli ottavi di finale; incredibile la rimonta del Manchester City che chiude il primo tempo sotto di due gol contro l'RB Lipsia, ma nella ripresa entra con lo sguardo cattivo e con Erling Haaland, Phil Foden e Julian Alvarez ribalta il risultato. Vince il rimonta anche il Barcellona contro il Porto per 2-1, lo Young Boys sfata il tabù Champions tornando a vincere nella competizione dopo due anni: Stella Rossa battuta 2-0 a Berna.