Il futuro di Denzel Dumfries continua a tenere banco, l'esterno dell'Inter potrebbe lasciare Milano alla luce dell'ottimo Mondiale e dell'interesse proveniente dall'estero. Il club nerazzurro, visto il valore e il prezzo dell'olandese, rimane anche la prima scelta, almeno per la seconda parte della stagione: gli esperti Sisal, infatti, vedono l'ex Feyenoord ancora protagonista nella San Siro nerazzurra a 1,33. Le maggiori insidie, tanto per cambiare, arrivano dalla Premier League dove il Manchester United di Erik ten Hag guarda con interesse le vicende legate al connazionale. Nonostante la presenza in squadra di Diogo Dalot, attuale padrone della fascia destra a Old Trafford, il tecnico dei Red Devils accoglierebbe a braccia aperte Dumfries per farne un punto fermo della ricostruzione United. Il giocatore nativo di Rotterdam nuovo idolo della parte rossa di Manchester è un’opzione che si gioca a 5,00.