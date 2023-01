Yann Sommer è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dalla Bild, è stato raggiunto un accordo tra il club bavarese e il Borussia Monchengladbach. L'estremo difensore svizzero, accostato anche in passato al mercato nerazzurro per il dopo Handanovic, era in scadenza di contratto a giugno. Sommer si trasferirà al Bayern Monaco per 9,5 milioni di euro (8 di parte fisssa e 1,5 di bonus), per lui un contratto di due anni fino al 2025.