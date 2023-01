L'ex difensore nerazzurro Fabio Galante, ospite dei microfoni di Sport Mediaset, ha parlato in vista dell'atteso derby in Supercoppa di stasera: “Non c'è una squadra che arriva meglio dell'altra, Inter e Milan se la giocheranno apertamente. Scudetto? Ho vinto e perso anche in situazioni di grosso vantaggio, i discorsi non sono chiusi e c'è ancora tempo”.