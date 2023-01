Michael Fabbri, arbitro 39enne della sezione di Ravenna designato per la direzione di gara di Inter-Hellas Verona di sabato, dirigerà i nerazzurri per la seconda volta in questa stagione dopo aver arbitrato la partita del 26 agosto persa 3-1 contro la Lazio. Con Fabbri l'Inter vanta sette precedenti: cinque vittorie e due sconfitte il bilancio nerazzurro.