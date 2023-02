Al termine dei primi due mesi del 2023, Sensemakers e Primaonline hanno stilato la classifica delle quindici squadre di calcio che tengono alta l'attenzione sui social network. Podio leggermente cambiato rispetto al più recente passato e a svettare è la Juventus: club in tal senso in crescita, non a caso si riscontra una crescita del 20% rispetto a dicembre sulle cinque principali piattaforme. A seguire la Juve è la Roma di José Mourinho che ha accorciato il gap con i bianconeri, un trend non condiviso dalle due milanesi, ancora a distanza. Tra le due 'cugine' ad avere la meglio è l'Inter che dopo il buon inizio stagionale sorpassa proprio il Milan e raggiunge le 29,4 milioni di interazioni, a fronte delle 15,4 dei rossoneri.