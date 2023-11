Yann Bisseck ha superato la prova da esordiente come titolare in Champions League: 45' di buonissimo livello, conclusi a causa del giallo preso nel primo tempo, dopo il quale Inzaghi ha preferito non rischiare."Abbiamo vinto, è la mia prima da titolare in un grande club. Grande emozione personalmente, la cosa più importante è che abbiamo vinto la partita - dice a Mediaset -. Ovviamente il cartellino giallo nel primo tempo non è la cosa migliore per un difensore ma credo di aver fatto il mio lavoro.

Questo era l'obiettivo che avevamo, cerchiamo di vincere anche il prossimo match per essere primi ma intanto l'obiettivo è centrato e vogliamo continuare così. Lautaro? E' uno dei migliori del mondo, non avevamo dubbi. Ha fatto il suo lavoro"