Dopo le parole di Infantino, anche il presidente del PSG e dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi ha commentato orgogliosamente il risultato delle distribuzioni del Club Benefits Programme: "Siamo molto soddisfatti che 440 club in tutto il mondo, non solo i membri dell’ECA e i club europei, beneficeranno di distribuzioni significative dal Club Benefits Programme, come parte dell’accordo tra l’ECA e la FIFA per lo svincolo di 837 giocatori che partecipano alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Il Club Benefits Programme è uno dei pilastri fondamentali del Memorandum d’intesa recentemente rinnovato tra ECA e FIFA.

L’ECA lavora instancabilmente per il bene di tutti i club e questo si riflette nell’aumento dell’importo da distribuire per le edizioni 2026 e 2030 della Coppa del Mondo FIFA a 355 milioni di dollari".