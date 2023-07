Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato ieri a Tuttomercatoweb.com a margine del Premio Fair Play Menarini. "Mi aspetto un campionato avvincente. Se dico equilibrato qualcuno se la prende a male, ma l'equilibrio è parte dello spettacolo - dice -. Mi aspetto un campionato nel quale non si debba necessariamente vivere la tensione o rivivere le tensioni del campionato appena finito. Mi auguro che non ci siano più situazioni del 'più' o 'meno', ma è chiaro che dipenderà anche dai comportamenti dei singoli club. Non entro nel merito delle vicende, ma sono convinto che sarà un campionato avvincente. Mi auguro che le coppe confermino il valore dei nostri club, non ritengo che sia stato un incidente di percorso il fatto che tre club italiani siano arrivati in finale e che altri due siano arrivati in semifinale".

Tra i punti critici, la questione razzismo ("Sono convinto che così come altri fattori degenerativi rappresentino tutti una priorità", dice ancora Abodi) e la riforma della giustizia. "Passa dal sistema sportivo, così come è giusto che sia, nel rispetto dell'autonomia dello sport. Non faremo né un centimetro in più, né uno in meno. Il CONI sa quello che è opportuno fare, così come le componenti dello sport. Vogliamo che i processi siano celebrati in modo trasparente, intelleggibile, efficace e anche nei tempi giusti. Ritorno al tema dell'esperienza: la stagione appena finita, per fortuna, credo che, tra le tante cose, abbia insegnato come fare e non soltanto cosa fare".