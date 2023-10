Il ritorno di Juan Cuadrado in gruppo è indubbiamente la notizia migliore che Simone Inzaghi registra dalla rifinitura che l'Inter sta svolgendo ad Appiano Gentile in vista della partita di Champions League contro il Benfica. Recupero importante quello del giocatore colombiano, che si è allenato coi compagni e magari può godere di una vetrina di qualche minuto nella sfida contro gli uomini di Roger Schmidt. Prima dell'inizio della seduta, Cuadrado si è intrattenuto per qualche minuto col tecnico nerazzurro. Ancora a parte, invece, Stefano Sensi e Davide Frattesi.

Nel video a fondo pagina, le immagini dell'allenamento odierno riprese dall'inviato di FcInterNews.it (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).

