Aggiornamenti importanti sul fronte Alvaro Morata. Pochi minuti fa, come testimoniato dalla foto e dal video, sono arrivati nella sede dell'Inter Juanma Lopez e Beppe Bozzo, agenti dell'attaccante spagnolo valutato 21 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Un'occasione per sondare il terreno sulla fattibilità dell'operazione per l'ex Real Madrid, uno dei candidati per il post-Lukaku.

Gli agenti di Morata in sede ️ pic.twitter.com/swrxqzCrQX — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 18, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!