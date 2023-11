"Mi sento davvero bene, finalmente sono dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci". Milan Skriniar dimentica l'Inter e spende parole d'amore per il PSG in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club francese. "Luis Enrique? Noi abbiamo un modo di giocare in cui vogliamo la palla, vogliamo controllare la partita. Come stile è ideale, mi piace perché se hai tu il pallone l'avversario deve correre per provare a recuperartela e non può attaccarti", le sue parole sul rapporto con il tecnico spagnolo.

Skriniar parla poi delle differenza tra Ligue 1 e Serie A. "Qui ci sono tanti giocatori forti fisicamente, veloci. In Italia c'è più tattica, qui è un uno-contro-uno tra giocatori solidi, difficile da gestire. E quando le altre squadre affrontano il PSG sembra la loro finale dei Mondiali. Dobbiamo essere pronti, siamo una delle squadre migliori del mondo".