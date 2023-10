Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).

Archiviati gli impegni delle Nazionali, Inzaghi recupera i pezzi e prepara la sfida contro il Torino in programma sabato pomeriggio. Una partita insidiosa. Come sono andati i giocatori nerazzurri in giro per il mondo? Dobbiamo aspettarci novità di formazione? E intanto Zilliacus rilancia altre dichiarazioni pesanti. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).