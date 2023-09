Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite della nostra trasmissione questa sera Gabriele Borzillo.

La sosta per le nazionali è sempre un ottimo momento per mettere i puntini sopra le i. Cuadrado spende parole d'amore per l'Inter, ma ancora una parte di tifo nerazzurro non ha accettato il suo acquisto. La squadra, in primis Lautaro, sta facendo di tutto per mandare segnali alla tifoseria. Gli attacchi però arrivano anche dall'esterno, con l'intramontabile Arrigo Sacchi che continua a puntare il dito contro il gioco di Simone Inzaghi. DIFENDIAMO la nostra Inter! Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).