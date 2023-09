Dopo la nomination al 'Trofeo Yashin', il premio di France Football con cui viene incoronato il miglior portiere del mondo, André Onana si toglie la soddisfazione di entrare anche nella lista dei 30 aspiranti alla vittoria del Pallone d'Oro: il portiere camerunese del Manchester United, protagonista di una grande cavalcata in Champions League con l'Inter, è stato inserito nella prima cinquina di candidati svelata in serata sul profilo di X 'Ballon d'Or'. A proposito di nerazzurri, in lizza per vincere il premio individuale più prestigioso del mondo del calcio ci sono anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez, già nella top 30 nel 2021. Non mancano, ovviamente, le grandi firme: Lionel Messi, campione del mondo con l'Argentina, Erling Haaland, campione d'Europa col City nonché migliore giocatore della Champions, oltre a Kylian Mbappé. L'elenco completo:

PRIMA CINQUINA: André Onana, Josko Gvardiol, Karim Benzema, Jamal Musiala e Mohamed Salah;

SECONDA CINQUINA: Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani e Bernardo Silva;

TERZA CINQUINA: Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland;

QUARTA CINQUINA: Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez e Vinicius Junior;

QUINTA CINQUINA: Rodri, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Lautaro Martinez e Robert Lewandowski;

SESTA CINQUINA: Kim Min-jae, Luka Modric, Kylian Mbappé, Victor Osimhen e Harry Kane.