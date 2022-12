I rinnovi oggi sono una priorità in casa nerazzurra, a partire da Milan Skriniar che tiene in soispeso tutti i tifosi. Ma oltre allo slovacco, sono 8 i giocatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. FcInterNews.it ha sondato il proprio lettorato per capire quale fosse il calciatore da rinnovare in modo assoluto, stilando così una sorta di classifica delle preferenze. A vincere senza mezzi termini è Edin Dzeko, primo in questo sondaggio in modo piiuttosto netto. Al secondo posto, staccatissimo, Matteo Darmian mentre il terzo gradino del podio viene occupato da Danilo D'Ambrosio, che anticipa di poco Stefan de Vrij. A seguire Samir Handanovic, Dalbert Henrique, Roberto Gagliardini e Alex Cordaz.

A seguire l'esito finale del sondaggio: