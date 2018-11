All'Inter hanno giocato insieme per poco tempo, appena sei mesi all'inizio della stagione 2015-2016. Ma Martin Montoya, anche lui transitato dal vivaio del Barcellona come Mauro Icardi, scommette apertamente sulle qualità del capitano nerazzurro: "Mauro gioca da tanti anni all'Inter, segna molti gol, è stato anche capocannoniere della Serie A. E' un giocatore di classe mondiale ed è ancora giovane, quindi credo che migliorerà ancora, specie giocando la Champions. Sarà un punto di riferimento importante in attacco", spiega il giocatore oggi al Brighton, in Inghilterra.

Montoya torna anche sulla sua breve parentesi in Italia, dimostrando di non avere particolari rammarichi: "Sono stato solo sei mesi all'Inter, ma mi sono trovato molto bene. Mi sono ambientato subito, ho imparato la lingua in due mesi. Riuscivo a comunicare perfettamente coi compagni di squadra. Ma purtroppo, se un giocatore non gioca, e io giocavo molto poco, alla fine uno vuole andare via. Io non potevo rimanere lì, anche se mi trovavo molto bene. Mi piaceva la squadra, era una grande squadra, mi piaceva la città; ma volevo giocare di più".

