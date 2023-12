L'emittente britannica Sky News rivela quelli che possono essere definiti i primi dettagli di rilievo del nuovo Mondiale per Club la cui prima edizione avrà luogo nel 2025. La competizione si svolgerà nell'arco di 29 giorni dal 15 giugno al 13 luglio, terminando quindi circa un mese prima della nuova stagione di Premier League. Le date del Mondiale per club saranno ufficialmente presentate domenica a Gedda, in Arabia Saudita, nel corso della riunione del Consiglio FIFA presieduto da Gianni Infantino che aveva precedentemente approvato il lancio della nuova competizione. Ma è certo che l'inizio avverrà dopo la finestra dal 2 al 10 giugno già riservata per gli impegni delle Nazionali.

Ma chi parteciperà? Saranno 12 le rappresentanze dell'Europa, con la partecipazione di Chelsea, Real Madrid e Manchester City già determinate come recenti vincitrici della Champions League, alle quali si aggiungeranno le squadre ai primi posti nella classifica per coefficienti della UEFA. Come noto, l'Inter, sesta al momento nel ranking, ha già la certezza di un passaporto per gli Stati Uniti, sede della competizione. La FIFA ha inoltre in programma di lanciare una nuova competizione nel 2024 che vedrà i vincitori della Champions League affrontare la vincitrice degli spareggi intercontinentali tra le altre confederazioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!