Il discorso si sposta su Lautaro Martinez , per il quale l'argentino spende parole al miele: "Stiamo vedendo un ottimo Lautaro, il Mondiale gli ha dato la fiducia che è importante soprattutto per gli attaccanti. E' in un'ottima forma, speriamo che continui così".

A margine della visita di ieri ad Appiano Gentile, alla vigilia di Inter-Porto di Champions League, Diego Alberto Milito si è soffermato con i colleghi di I nter TV per descrivere le sensazioni che ha provato tornando in quella che è stato il suo regno quando era Principe di Milano: "E' una grande emozione, è sempre speciale tornare a casa, dove ho vissuto momenti bellissimi - le sue parole -. Qui c'è un'atmosfera straordinaria, ringrazio tutti: lo staff, il mister, i giocatori e i dirigenti che mi hanno trattato in maniera eccezionale".

Si arriva, inevitabilmente, a parlare della gara di stasera: "E' importante curare ogni dettaglio. Negli ottavi di finale trovi sempre squadre molto forti, e sarà una partita difficilissima, dura, per questo conteranno i dettagli. Credo che l’Inter sarà in grado di fare una grande partita, sono fiducioso, è una grandissima squadra. L’Inter ha fatto un ottimo girone, partite straordinarie con avversari molto forti, e questo potrebbe essere una spinta in più".

In coda alla chiacchierata, un messaggio ai tifosi: "Li ringrazio per il loro affetto, per me è sempre un'emozione tornare a casa. Grazie per quello che mi hanno dato perché mi rimarrà dentro per tutta la vita".

