MALEDETTE RIPARTENZE. La squadra di Sottil mostra una proposizione allentata e si nota ad occhio nudo che non è l'assetto dell'andata e quell'attesa del predicato offensivo spesso e volentieri stenta con costanza assidua. E quando vuole sviluppare la proiezione avanzata si affida alle enormi qualità tecniche di Thauvin, che sin dal primo controllo a seguire ha mostrato il proprio bagaglio. Big Rom torna a timbrare il tabellino in Serie A 189 giorni dopo l'ultima volta, che risaliva allo scorso 13 agosto nella sfida del Via del Mare di Lecce che ha aperto la stagione corrente. Ed è un segno positivo nei meandri del destino, considerando che Big Rom segnò il suo primo gol casalingo con la maglia nerazzurra il 23 maggio 2021 proprio contro l'Udinese. Quando ripartono i friulani sanno colpire e lo dimostrano con Beto che apre lo spazio a Lovric, lesto a beffare il connazionale Handanovic inchiodando la sfida sul pari. La manovra è stata condotta al meglio da Pereyra, ma pesa come un macigno l'assenza posizionale di Dumfries nella mattonella del gol.

LA CORNICE DA DEFINIRE. La cornice di un orizzonte è lì dietro l'angolo, pronto a scoprirsi, a svelarsi. Ma nulla è scritto e quando Handanovic non esce sul primo sviluppo friulano del secondo tempo, con Bastoni costretto a mettere in angolo, San Siro mostra i primi segni di disapprovazione per la gentile concessione agli avversari. Il senso della contesa viene prolungato sui binari ospiti. Disparità concentrata su un equilibrio che stenta a rompersi, soprattutto grazie ai continui strappi delle rispettive manovre. E la banda di Inzaghi rischia in almeno un paio di circostanze quando gli spazi si aprono e Lovric non imbuca a dovere.

L'IMPONDERABILE ACCADE. L'incredibile ciabattata di Success davanti ad Handanovic conduce al 2-1 nerazzurro: lucidità di Calhanoglu, gestione perfetta di Dimarco per il piattone di Mkhitaryan, al secondo centro (pesantissimo!) in campionato. Spazi incredibili alle spalle della difesa ospite per Lautaro che dà troppa forza al cucchiaio e si divora una chance incredibile. Ma sullo sviluppo successivo il Toro cala il tris con un timbro dei suoi: spostamento posizionale del difensore ed esterno destro connesso. Vittoria, soffrendo le sette camicie. Ma sicuramente un buon viatico per gli ottavi di Champions contro il Porto.