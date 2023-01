"Senza la mia famiglia non avrei realizzato il sogno di giocare a calcio, poi c'è un allenatore del Racing che mi ha aiutato molto quando sono arrivato perché soffrivo tanto la lontananza da casa e quello è stato uno step fondamentale per la mia carriera". Lo dice Lautaro Martinez nell'intervista pubblicata all'interno del Matchday Programme in occasione di Inter-Napoli. "Nella mia carriera mi ha aiutato sicuramente la mentalità, il fatto di sapere di dover lavorare sempre duramente per raggiungere i miei obiettivi, poi i lvaori che mi sono stati tramandati come il rispetto, l'umiltà e la cultura del lavoro".

"A Buenos Aires ho esirodito come professionista, è una città di tanta passione dove il calcio si vive in maniera intensa - aggiunge il Toro -. Liniers è il club dove sono nato e ho imparato tanto come calciatore e uomo. Milano dal primo giorno mi ha dato tanto amore, sono arrivato in una squadra gigante, con una società e giocatori importanti, i tifosi mi hanno dimostrato affetto da subito, mi hanno sempre rispettato e io ho sempre cercato di ricambiare in campo".