Al termine della partita dello U-Power Stadium, Simone Inzaghi commenta con grande delusione la serata ai microfoni di Sky: "Siamo molto arrabbiati, c'è stato un errore. Dopo 5 anni di VAR è stato fischiato un fallo in cui due giocatori del Monza si ostacolano tra loro. Sarebbe stato 3-1, vittoria. Invece siamo qui a parlare di un pareggio che nasce da un grave errore".

Ti aspettavi di più da chi è entrato?

"Quello sempre, ma in questo momento mi viene difficile commentare. Penso all'episodio, c'è tanto rammarico perché sapevamo che avremmmo affrontato una squadra che ci avrebbe creato problemi. Poi gli infortuni di Calhanoglu e Barella, sperando non sia nulla di grave. C'è grande amarezza in me e nella dirigenza".

In trasferta subite gol da 13 partite consecutive, c'è differenza rispetto alle partite in casa.

"E' un dato di fatto, in trasferta concediamo troppo. Non ho ancora rivisto le azioni. Nel primo gol abbiamo triplicato e subito l'inserimento, a difesa schierata. Bisognava fare meglio. Un pareggio che ci rallenta ma che deve farci andare avanti più forte di prima consapevoli che stasera siamo stati penalizzati".