Sono addirittura dieci i club dati sulle tracce di Dodi Lukebakio, giovane attaccante dell'Hertha Berlino e della Nazionale belga. Ma in questo folle poker, secondo il quotidiano locale Berliner Kurier è l'Inter ad avere in mano le carte migliori rispetto alle altre concorrenti come Fiorentina, Torino, Villarreal, Roma, PSV Eindhoven e Friburgo tra le altre: i nerazzurri, sempre più convinti dopo le relazioni entusiaste degli osservatori, sono infatti pronti a mettere sul tavolo 12 milioni di euro per arrivare al connazionale di Romelu Lukaku, quella che sembra la valutazione idonea al momento sul mercato per il calciatore in scadenza nel 2024. Anche se il direttore sportivo dell'Hertha Benjamin Weber può alzare un po' il prezzo per garantire maggiori introiti al club, alle prese con una situazione economica piuttosto delicata specie dopo la retrocessione dalla Bundesliga.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!