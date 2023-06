L'Inter è pronta a tornare alla carica per Romelu Lukaku presentando una nuova offerta al Chelsea, che negli scorsi giorni aveva chiuso le porte a un prestito secco. Questa volta, il club nerazzurro ha in mente di cambiare la formula: sempre acquisto a titolo temporaneo, ma con opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro da esercitare la prossima estate. Una proposta di fronte alla quale, secondo il Telegraph, i Blues insisteranno pretendendo l'obbligo di riscatto, anche se in Italia filtra ottimismo in merito all'epilogo felice della trattativa. Resta da capire, aggiungono i colleghi inglesi, se l'Inter potrebbe eventualmente provare a prendere Big Rom vendendo Andre Onana, a cui i londinesi erano interessati e che ora è un obiettivo dell Manchester United.

Dal canto suo, il giocatore ha detto al Chelsea che la sua priorità è tornare in nerazzurro e fonti vicine a lui hanno negato il presunto interesse del Milan, mentre è improbabile che il giocatore sia entusiasta della prospettiva di trasferirsi alla Juventus.

Il Chelsea vuole trovare una soluzione in tempi rapidi, tanto che Mauricio Pochettino non intende portare con sé nessun giocatore il cui futuro è incerto negli Stati Uniti per il tour pre-campionato, per il quale la squadra partirà il 17 luglio.