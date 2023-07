In Viale della Liberazione, secondo quanto raccontato da Sky Sport, si attende l'ultimo rilancio per André Onana da parte del Manchester United, che finora ha messo sul piatto una proposta economica di 50 milioni di euro, bonus compresi. La sensazione è che a quota 55 milioni di euro il club nerazzurro possa entrare nell'ordine di idee di accettare, liberando il portiere camerunese in direzione Old Trafford. Le parti sono ottimiste rispetto a una chiusura dell'affare che appare vicina; in tal senso, aggiungono i colleghi, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

