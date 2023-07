Non solo la foto alla Johan Cruijff Arena postata su Instagram. Il ritorno di André Onana ad Amsterdam aveva anche un altro scopo: secondo quanto riferito da Sky Sport, il portiere camerunese ha incontrato nella metropoli olandese gli emissari del Manchester United per iniziare a parlare del contratto che andrebbe a legarlo ai Red Devils; adesso, l'Inter attende il rilancio definitivo degli inglesi. Per rimpiazzarlo, l'Inter punta sul duo formato dal giovane Anatoliy Trubin, che ha già dato l'ok al passaggio in nerazzurro e per il quale lo Shakhtar Donetsk chiede 10 milioni di euro a meno di ripensamenti dell'ultima ora, e dall'esperto Yann Sommer, col Bayern Monaco, club che a gennaio ha investito una discreta somma per farne il sostituto di Manuel Neuer, che è stato informato della possibile proposta dei nerazzurri che sarebbe equivalente a quella spesa dai bavaresi stessi, ovvero sei milioni di euro.

Coi soldi di Onana, l'Inter potrebbe sistemare anche le altre questioni, da Romelu Lukaku al sesto centrocampista (opzione Roberto Pereyra sempre di interesse), fino al sostituto di Milan Skriniar e al nuovo esterno destro con Emil Holm in cima alla lista nonostante la concorrenza della Juventus.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!