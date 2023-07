Dopo l'arrivo di Bisseck, l'Inter affonda il colpo per Romelu Lukaku. Come riferisce Gianluca Di Marzio su Calciomercato L'Originale su Sky, il club nerazzurro ha formulato una seconda offerta al Chelsea di 30 milioni di euro più bonus. Una proposta economica, migliorata di cinque milioni rispetto alla prima avanzata, che i milanesi sperano possa bastare per stringere la mano agli inglese e avere l'ok per riportare a titolo definitivo l'attaccante belga a casa. Fondamentale la volontà del giocatore in questo nuovo gioco a scacchi con i londinesi: da Viale della Liberazione si confida molto nelle promesse fatte dal giocatore che avrebbe più volte espresso la forte volontà di restare in nerazzurro. La paura è difatti quella che da questa situazione di tira e molla continuo con il Chelsea possa approfittarsene qualche altro club come la Juventus: i torinesi ammiccano all'ex United per un eventuale post-Vlahovic.

