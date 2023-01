Terminato l'allenamento mattutino, la squadra ora è a pranzo e poi si muoverà direzione aeroporto per partire alla volta dell'Arabia Saudita, dove mercoledì sera è in programma la Supercoppa Italiana contro il Milan. Questo l'ultimo aggiornamento in casa Inter di Sky Sport, che precisa come alle 15 sia in programma il volo per Riyad. Partono tutti i giocatori ad eccezione di Fontanarosa che ha il derby di Primavera: sull'aereo ci sarà anche il presidente Steven Zhang .

Oggi la squadra ha svolto il classico allenamento post partita: scarico per chi ha giocato contro il Verona e lavoro in campo anche per Romelu Lukaku, da valutare per il derby di mercoledì così come Denzel Dumfries (ieri Inzaghi ha detto che non è in perfette condizioni fisiche). Ancora a parte Marcelo Brozovic, al momento non a disposizione come Samir Handanovic: per sperare almeno nella panchina c'è bisogno di tornare in gruppo nelle prossime ore.

