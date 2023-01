Torna la Serie A e per l'Inter torna in grande stile: subito grandissimo confronto con il Napoli. Per tanti si tratta di una sfida da dentro o fuori per i nerazzurri, costretti a battere i rivali per accorciare dalla vetta e riaprire un torneo che sembra già chiuso considerando il ruolino di marcia dei partenopei.

QUI INTER – La pausa Mondiale avrebbe dovuto restituire a Inzaghi tutti gli elementi della rosa e in gran parte è andata proprio così, ad eccezione di Brozovic, costretto a fermarsi nuovamente per un guaio fisico (stavolta ko il soleo). Rispetto a Bergamo, ultimo match prima della sosta, il tecnico piacentino ritrova i vari D'Ambrosio, Darmian e, soprattutto, Lukaku. Big Rom dovrebbe tornare titolare come non gli capita dal lontanissimo 26 agosto scorso. Al suo fianco, ballottaggio Dzeko-Lautaro. Per il resto, Acerbi più di De Vrij al centro della difesa e Dumfries in vantaggio su Darmian e Bellanova per la corsia di destra. Vista l'assenza di Brozovic, Calhanoglu sarà ancora il regista.

QUI NAPOLI – Pochissimi dubbi di formazione per Spalletti. Il tecnico azzurro recupera tutti e dovrà rinunciare solo al baby Gaetano. Con tutta la rosa a disposizione, ampio ventaglio di scelta. Si va verso il consueto 4-3-3, con Juan Jesus in vantaggio su Rrahmani considerato il lungo periodo di stop dell'ex Verona, mentre a sinistra è sfida aperta tra Olivera e Mario Rui. Anguissa più di Ndombelé per completare la mediana. In attacco, infine, Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

