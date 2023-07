Romelu Lukaku sarebbe davvero a un passo dall'Inter. Il condizionale però è d'obbligo, perché manca il tassello più importante e che tutti davano per scontato: il sì del giocatore. Nella giornata di ieri i nerazzurri ieri avevano alzato l'offerta da presentare al Chelsea a 35 milioni più 5 di bonus, ottenendo l'ok del club di Londra, salvo poi avere a che fare con la figura dell'avvocato Sebastien Ledure che prende tatticamente tempo sul patto tra l'Inter e Rom, mediato da Roc Nation. Come racconta La Gazzetta dello Sport, "ieri il suo cellulare suonava a vuoto alle chiamate dei dirigenti interisti. Ma il club nerazzurro non è riuscito a comunicare neanche con lo stesso Lukaku, rientrato a Bruxelles per gli ultimi giorni di vacanza: avrebbe voluto dare l’ultima accelerata a una trattativa avviatissima. Ecco lo stallo con conseguenze tutte ancora da decifrare: l’Inter, stupita ma pure furiosa per questa piroetta alle sue spalle, vorrebbe solo dare forma a ciò che nella sostanza era stato concordato con lo stesso figliol prodigo Romelu. In caso contrario, cambierà strada senza rimpianti".

Mentre l'agenzia è pronta a mediare nell’affare in assoluta indipendenza, Ledure temporeggia assieme a Lukaku e filtra ormai da un po' con la Juventus, che ha offerto ai Blues 37,5 milioni più 2,5 di bonus. Tutto, però, è legato alla cessione di Dusan Vlahovic entro il 4 agosto: tradotto, il club bianconero avrebbe chiesto di pazientare fino all’inizio del mese prossimo. "Rom negli ultimi anni ha cambiato procuratore con una insolita frequenza — da Raiola a Pastorello, da Roc Nation fino all’ultima infatuazione per Ledure —, segno che in questi luoghi spesso si cambia opinione, ed è possibile aspettarsi l’impossibile. Soprattutto se dall’altra parte, a Torino, ti propongono uno stipendio da 12,5 milioni di stagione, ben oltre gli ultimi standard bianconeri. Certo, l’andamento della scorsa stagione non ha soddisfatto il belga: la preferenza “inzaghiana” per Dzeko non gli è mai andata giù e, a mandarlo su tutte le furie, la panchina di Istanbul, usata ora come pretesto per minacciare la rottura", scrive la rosea.

