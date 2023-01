C'è anche spazio per un accenno di mercato tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport . Il focus è sugli esterni, con il nome di Denzel Dumfries che resta il più caldo in uscita. "Quei 60 milioni di valutazione per l’olandese fatta dai dirigenti nerazzurri non sembrano un azzardo, visto il Mondiale audace giocato: il Chelsea è al momento la meta più probabile nel futuro di Denzel anche perché potrebbe essere davvero lui il sacrificato sull’altare dei conti entro il 30 giugno", sostiene la rosea .

Diverso, almeno al momento, il discorso per Robin Gosens, che per "ha riposto le valigie nell’armadio", mentre Matteo Darmian resterà oltre la scadenza del contratto attualmente fissata al 30 giugno. Come anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI) è in via di definizione la trattativa per il rinnovo: anche la Gazzetta parla di un anno con opzione per il secondo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!