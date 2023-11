Juan Cuadrado continua a fare fatica e allora la fascia destra dell'Inter rischia di essere scoperta nonostante l'adattamento di Darmian e altre soluzioni possibili inventate da Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport oggi pone l'accento proprio su quella porzione di campo che finora ha visto il colombiano protagonista per appena 97 minuti: 97 in 3 mesi, davvero una miseria. L'infiammazione al tendine d'Achille sta martoriando l'ex Juve e non gli consente di allenarsi a pieno ritmo. Si naviga a vista: il dolore ogni tanto scompare ma poi riappare. Gestione complicata anche considerando l'età.

Inzaghi continua a credere in Cuadrado: l'ha voluto e pensa possa essere una carta decisiva per la stagione. Il lavoro personalizzato tra rinforzo e terapie continua. Campo e palestra per rimettersi a disposizione del tecnico, con la speranza di poter tornare tra i convocati per la Juventus. Come riferisce la rosea, gli accertamenti diagnostici approfonditi eseguiti fin qui dall’Inter escludono l’ipotesi di un intervento chirurgico. Chiaro che con lo stop lungo di Pavard la situazione su quella zona di campo si sia complicata. E allora occhio al mercato: l'Inter si starebbe già muovendo per trovare un nuovo elemento già a gennaio...