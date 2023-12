Le idee dell'Inter sono chiarissime: Buchanan a Milano già per il Verona. Al massimo per il Monza, quindi entro il 13 gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, nei piani dei nerazzurri c'è la volontà di chiudere subito la trattativa con il Club Brugge per l'esterno canadese, l'eletto per sostituire l'infortunato Cuadrado.

Buchanan ha già detto sì all'Inter e sta lavorando anche in prima persona per trasferirsi immediatamente a Milano, tant'è vero che non è stato convocato per l'ultimo match di campionato dopo 4 panchine nelle ultime 6 partite.

Cosa manca? Serve l'incastro giusto tra i club: c'è ancora distanza tra la domanda di 12 milioni e l'offerta di 8, sempre con prestito e obbligo di riscatto. Secondo il CdS, la soluzione potrebbe arrivare a metà strada, evitando l'inserimento di terzi incomodi come ad esempio il City di Guardiola.

