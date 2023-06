Anche Robin Gosens esprime il suo pensiero finale di questa stagione, conclusa con l'amarezza della sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. Questo è quanto scrive il tedesco su Instagram: "Fa male. Ancora di piu, perché abbiamo giocato una finale che tranquillamente poteva finire diversamente. Abbiamo lasciato nelle nostre vite in campo. Grazie Inter per quest’anno pieno di emozioni, pieno di ricordi, che mi tengo per sempre. Grazie ai tifosi, che ci hanno spinto avanti, non solo quando era facile farlo. Torneremo più forti".