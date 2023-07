Forte dell'accordo trovato tempo fa con Davide Frattesi, l'Inter ora è decisa ad affondare il colpo col Sassuolo per chiudere l'affare nelle prossime 24-48 ore. Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma l'operazione ormai è stata definita a livello verbale sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni di euro. Lo riporta Gianlucadimarzio.com, aggiungendo un dettaglio importante: l'agente di Mulattieri sta incontrando in questi minuti il club neroverde per sistemare gli ultimi aspetti del trasferimento del suo assistito. Presto anche l'agente di Frattesi vedrà l'Inter per parlare del contratto del giocatore.

