In attesa del primo incontro in sede con gli agenti di Alvaro Morata per capire la fattibilità dell'eventuale operazione (leggi qui la nostra anticipazione), l'Inter, che ha già fatto capire che non pagherà la clausola da 21 milioni di euro per prelevarlo dall'Atletico Madrid, si sta guardando attorno alla ricerca di altri profili che possano occupare la quarta casella nel reparto attaccanti, libera dopo l'addio di Romelu Lukaku con il quale la trattativa è naufragata clamorosamente. Stando a Gianluca Di Marzio, in questo senso, restano sempre vivi i nomi di Folarin Balogun dell'Arsenal e Norberto Beto dell'Udinese, mentre appare più defilato Mehdi Taremi.

"L'Inter ha in mente una sola operazione in attacco e non è imminente ma si lavorerà con calma per trovare l'attaccante adatto per Simone Inzaghi. Qualora dovesse uscire Joaquin Correa, però, potrebbe esserci un nuovo innesto. Per il momento, non sono arrivate offerte per l'ex Lazio", precisa l'esperto di mercato di Sky Sport.