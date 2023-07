Nelle ultime ore sono rimbalzate dall'Argentina le voci su un'offerta dell'Inter per avere Emiliano Martinez come sostituto di André Onana, ma non ci sono conferme in tal senso: l'unica priorità del club nerazzurro per la porta rimane Yann Sommer del Bayern Monaco. Questo quanto puntualizza Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, tramite il suo sito.

"L'obiettivo dell'Inter, infatti, è riuscire a chiudere per Sommer in tempi rapidi, per far trasferire il portiere dal ritiro giapponese del Bayern Monaco (con cui lo svizzero è partito oggi) a quello nerazzurro - si legge -. Il giocatore è regolarmente in Giappone con la squadra bavarese, ma l'Inter prosegue nel dialogo con la dirigenza dal Bayern per arrivare a un accordo a cifre inferiori rispetto alla clausola da sei milioni di euro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!