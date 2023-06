Terminata l'esperienza in Danimarca con la maglia dell'Aarhus, il difensore tedesco Yann Bisseck si prepara a catapultarsi nella nuova avventura con la maglia dell'Inter. Un trasferimento ormai imminente che Stig Inge Bjørnebye, direttore sportivo della formazione danese, commenta così ai microfoni di TipsBladet: "Il fatto che Bisseck debba essere venduto non è qualcosa che ci sorprende. Abbiamo visto da tempo che già quest'estate sarebbe stato venduto, è così bravo e c'è molto interesse per lui. Si tratta di essere ben preparati. È chiaramente un vantaggio vendere i giocatori a caro prezzo. I soldi sono buoni, ma sono anche un aiuto per noi quando dobbiamo portare giocatori qui all'Aarhus. Per noi è più facile convincere le persone a venire qui quando riusciamo a vendere giocatori ad altre squadre per somme importanti; è sicuramente un vantaggio e qualcosa che ci aiuterà".

Bjørnebye affronta anche il tema del sostituto del roccioso teutonico di origini camerunesi: "È importante non pensare che possiamo facilmente sostituire Yann Bisseck, perché è quasi impossibile. Ma dobbiamo coinvolgere giocatori che si adattino al modo in cui vogliamo giocare. Non dovremmo inseguire un sostituto che possa fare tutto allo stesso modo, perché è molto difficile. Ma dobbiamo lavorare per continuare a svilupparci".

