In attesa di sfidarsi mercoledì sera in Champions League, Benfica e Inter potrebbero incrociare le armi anche sul mercato: anche il club portoghese, infatti, segue con molta attenzione l'esterno del San Lorenzo Agustin Giay, con i nerazzurri che secondo TNT Sports stanno preparando un'offensiva rapida per accaparrarsi il giocatore e neutralizzare qualunque minaccia esterna, in particolare del club Encarnado che ha pronta un'offerta da 6 milioni di euro da presentare al Cuervo. Che rischia però di non essere sufficiente perché il ragazzo è valutato praticamente il doppio dal suo club.

Il quotidiano portoghese A Bola conferma che il Benfica segue da tempo il giocatore e non lo ha mai perso di vista, e nel mercato di gennaio cerca appunto un rinforzo nel ruolo di terzino destro.

