Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo dell'Arechi di Salerno: "Bisogna sempre avere il ritmo corretto per giocare bene al pallone. Nel primo tempo la Salernitana ci ha aspettato, abbiamo affollato troppo la trequarti e non trovavamo spazi. Poi, facendo molto possesso, le giocate in velocità hanno cambiato l'inerzia dell'incontro. Tutti hanno fatto il loro compito".

Siete una squadra con responsabilità. Avete maturità e consapevolezza.

"Nel calcio non possiamo mai stare tranquilli. Anche oggi se Meret non ci mette una pezza la partita si poteva riaprire. Con i cinque cambi e l'emotività, i due gol di scarto non bastano più. Bisogna farne di più per mettere al sicuro il risultato. La maturità diventa fondamentale. E nel secondo tempo siamo stati maturi nel comprendere la gestione delle situazioni".

Scudetto?

"Sappiamo che abbiamo un'occasione irripetibile e dobbiamo comportarci di conseguenza. L'atteggiamento deve essere questo. Dobbiamo provare a giocare il nostro calcio sempre, rimanendo umili".