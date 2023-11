Dopo l'infortunio rimediato durante Napoli-Milan, Pierre Kalulu si è sottoposto oggi a "un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro - come fa sapere il Milan tramite il sito ufficiale -. L'operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".