Continua lo scambio di vedute tra Maurizio Sarri e Igli Tare dopo che il ds, commentando le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa, ha detto che un piazzamento in Champions non sarebbe affatto un miracolo per la Lazio. "Tare ti parlerà delle sue sensazioni, io ho un cervello autonomo e dico la mia - ha spiegato Sarri dalla sala stampa del Mapei dopo il successo per 2-0 in casa del Sassuolo -. Io ho detto che in precedenza la Lazio ha fatto dei risultati di buon livello, ora siamo quinti e sembra che stiamo facendo male, è qualcosa che non mi tornava.