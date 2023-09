Serataccia per la Roma di José Mourinho, ko per 4-1 in casa del Genoa. La squadra di Gilardino non perdona le capitoline e dopo la vittoria contro la Lazio, batte anche i cugini giallorossi con un sonoro poker che li tramortisce. È Gudmundsson ad aprire le marcature nei primi cinque minuti di gara su assist dell’ex di turno Kevin Strootman. Bryan Cristante accorcia le distanze al 22esimo, ma la rete del difensore è solo un’illusione per la squadra ospite: al 45esimo Retegui con una sviolinata riporta in vantaggio i padroni di casa.

Vantaggio che Thorsby rafforza al 74esimo e che Messias suggella all’81esimo. Seconda vittoria stagionale per i rossoblu, undicesimi in classifica, sopra la Lazio; precipita ancora invece la Roma, sedicesima con 5 punti, a +3 dal Cagliari, ultimo.