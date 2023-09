Il dirigente Walter Sabatini, ospite a 'Cronache di Spogliatoio', ha sfogliato l'album dei ricordi. Tra questi, anche uno dedicato a Matteo Darmian: "Matteo Darmian è uno dei primissimi giocatori che ho comprato al Palermo, era in uscita dalla Primavera del Milan. Spesi settecentomila euro, era anche una cifra importante, poi ha fatto la sua carriera, anche dopo che sono andato via. Lui è un grandissimo uomo, non solo un calciatore: che ora venga celebrato mi realizza".