La serata di Champions League ha lasciato qualche piccolo strascico a livello di condizione in alcuni giocatori dell'Inter: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, Milan Skriniar e Matteo Darmian non sono al 100%: lo slovacco, molto sollecitato in copertura contro i lusitani, è uno dei giocatori più stanchi, mentre Darmian, che ha coperto due ruoli mercoledì, ha chiuso stringendo i denti per un fastidio a una caviglia. Le loro condizioni saranno verificate nella seduta di domani pomeriggio, prima della partenza per Bologna. Facile pensare che al Dall'Ara al posto di Darmian sia utilizzato Denzel Dumfries, mentre lo spot lasciato eventualmente libero da Skriniar sarebbe occupato da Danilo D'Ambrosio o da Stefan de Vrij, con Francesco Acerbi in mezzo. A centrocampo, Marcelo Brozovic è destinato a riprendersi una maglia da titolare: riposerà Henrikh Mkhitaryan.