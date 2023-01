Un'idea nata poche ore fa e già tramontata? Lo scambio tra Memphis Depay e Joaquin Correa, ipotesi proveniente dalla Spagna che ha preso piede ieri sera, sembra destinato a non concretizzarsi. Sempre dalla Spagna infatti arriva il parere negativo da parte dell'allenatore del Barcellona, Xavi, che si sarebbe espresso in modo netto con il direttivo blaugrana affinché lo scambio non vada in porto. L'indiscrezione arriva Javi Miguel, giornalista di AS.