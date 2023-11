"Sono contento di essere qui a casa mia, non è difficile ritornare con un ambiente così. Sono ancora con i miei ragazzi e cercheremo di vincere questa partita". Dice Marko Arnautovic a Inter TV, intervista pre-Salisburgo, durante la quale tenta in tutti i modi di restare serio, mentre Calhanoglu e Thuram cercano in tutti i modi di 'disturbarlo' (LEGGI QUI).

Conosci bene sia l'allenatore che il capitano. Quali sono i loro punti di forza?

"Loro sono una squadra molto giovane e forte, corrono tanto, vanno uno contro uno, però noi dobbiamo cercare di giocare la nostra partita, fare il meglio e vincere la partita".

Tu sei molto fisico e tecnico. Quale di queste due caratteristiche domani potrebbe essere più utile?

"Se entro in campo, ovviamente, cerco di fare il mio meglio. Per me conta fare gol, ma per adesso Thuram e Calhanoglu mi passano poco la palla (scherza ridendo, ndr) e dovrò cercarmi qualcun altro che me la dia. Spero di poter fare il mio primo gol".

